Березуцкий и Жамалетдинов тренируются в общей группе ЦСКА

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий и форвард Тимур Жамалетдинов тренируются в общей группе футболистов клуба.

Об этом сообщает официальный сайт "армейцев".

Напомним, что Березуцкий получил перелом малоберцовой кости в ноябре прошлого года, а Жамалетдинов залечивал травму голеностопа, которую получил во время сбора в Испании.

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