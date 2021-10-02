Березуцкий о руке Дивеева: "Хорошо, что пенальти не было"
Фото: инстаграм ЦСКА
Наставник ЦСКА АЛексей Березуцкий высказался о неназначенном пенальти в ворота "армейцев" в игре с "Краснодаром" (0:0).
Напомним, что в последние минуты матча защитнику ЦСКА Игорю Дивееву попал мяч в руку в своей штрафной.
"Я с VAR ещe давно столкнулся. Это уже реальность, жизнь. Просто ждал решения. Но хорошо, что пенальти не было", - приводит слова Березуцкого "Чемпионат".
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