Березуцкий о руке Дивеева: "Хорошо, что пенальти не было"

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Березуцкий о руке Дивеева: "Хорошо, что пенальти не было" Фото: инстаграм ЦСКА

Наставник ЦСКА АЛексей Березуцкий высказался о неназначенном пенальти в ворота "армейцев" в игре с "Краснодаром" (0:0).

Напомним, что в последние минуты матча защитнику ЦСКА Игорю Дивееву попал мяч в руку в своей штрафной.

"Я с VAR ещe давно столкнулся. Это уже реальность, жизнь. Просто ждал решения. Но хорошо, что пенальти не было", - приводит слова Березуцкого "Чемпионат".

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