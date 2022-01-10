Березуцкий о Заболотном: "Не Левандовски - это нормально"

Фото: инстаграм Заболотного/Автор неизвестен

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о нападающем команды Антоне Заболотном в интервью Нобелю Арустамяну.

— Это был риск взять Заболотного в ЦСКА?

— Какой риск? Я не вижу ни одного. Хороший российский футболист, который обладает определенными качествами. Не Левандовски — это нормально совершенно. Зарабатывает адекватные деньги, воспитанник ЦСКА.

— Я слышал, что ты его очень хотел.

— Его подписали, когда еще Олич был тренером. Он тоже давал добро на трансфер. Меня тоже спросили. Я сказал да, - отметил российский специалист.

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