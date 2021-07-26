Березуцкий объяснил, почему Влашич не сыграл против "Уфы"

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Березуцкий объяснил, почему Влашич не сыграл против "Уфы"Фото: твиттер ЦСКА

Наставник ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил отсутствие хавбека Николы Влашича в игре с "Уфой" (1:0).

"Вчера на тренировке буквально в самом конце получил легкую травму. Думаю, на 100% будет готов к следующему матчу", - приводит слова Березуцкого Sport24.

31 июля ЦСКА сыграет против "Локомотива" в рамках 2-го тура РПЛ.

Ранее сообщалось, что Влашич может перейти в "Милан".

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