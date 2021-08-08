Березуцкий остался недоволен судейством в матче с "Динамо"

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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий поделился мнением о поражении от "Динамо" в центральном матче третьего тура российской премьер-лиги.

"Совершали достаточно глупых и неоправданных ошибок. Можем улучшить игру за счет организации, анализа. Ждем этого от следующего матча.

Федя Чалов отыграл достаточно времени, подустал. У Алана Дзагоева есть проблемы с ахиллом. Ждем его обратно.

У меня есть претензии. Не смотрел момент с пенальти. Но сам характер судейства… Не хочу говорить о нем глобально, к тому же нельзя по регламенту. Но стиль судейства Безбородова не очень понравился.

Первый тайм был для нас достаточно хорошим. Во втором практически не создали моментов, подходов было немного. Но вы сами видели, что произошли изменения в составе. Травму получил Заболотный. Это потеря для нас. И перестали контролировать мяч спокойно", – сказал Березуцкий.

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