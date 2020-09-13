Березуцкий отказал болельщика в фото из-за коронавируса

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Березуцкий отказал болельщика в фото из-за коронавируса

Тренер ЦСКА Василий Березуцкий не согласился фотографироваться с фанатами после победного матча 7-го тура РПЛ со "Спартаком" (3:1).

38-летний специалист заявил, что отказал из-за боязни заразиться коронавирусом.

"Нам запрещают (фотографироваться). Сейчас заболеет вся команда, и будет то же самое, что с "Ротором", - сказал Березуцкий.

Благодаря победе ЦСКА, имея в активе 13 баллов, поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" с 14 очками остался на второй позиции.

В следующем туре "армейцы" сыграют с "Уфой". Встреча состоится 20 сентября.

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