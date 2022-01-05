Березуцкий отказался возглавить "Краснодар"

Фото: инстаграм Березуцкого/Автор неизвестен

"Краснодар", уволивший сегодня утром Виктора Гончаренко с поста главного тренера, предлагал занять эту должность Василию Березуцкому, который был помощником в тренерском штабе Гончеренко , сообщает "Матч ТВ".

По информации источника, экс-защитник московского ЦСКА ответил отказом на предложение "быков".

Напомним, что Березуцкий был уволен вместе с Гончаренко.

После 18 сыгранных матче "Краснодар" занимает в таблице российской премьер-лиги 5-е место.

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