Березуцкий отказался возглавить "Краснодар"
Фото: инстаграм Березуцкого/Автор неизвестен
"Краснодар", уволивший сегодня утром Виктора Гончаренко с поста главного тренера, предлагал занять эту должность Василию Березуцкому, который был помощником в тренерском штабе Гончеренко , сообщает "Матч ТВ".
По информации источника, экс-защитник московского ЦСКА ответил отказом на предложение "быков".
Напомним, что Березуцкий был уволен вместе с Гончаренко.
После 18 сыгранных матче "Краснодар" занимает в таблице российской премьер-лиги 5-е место.
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