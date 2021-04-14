Березуцкий попрощался с командой. ЦСКА подтвердил уход

Фото: Твиттер @pfc_cska

На официальном сайте ЦСКА появилось подтверждение информации о том, что тренера Василий Березуцкий покидает команду. Специалист принял решение о смены работы самостоятельно.

"Желаем Василию Владимировичу успехов в дальнейшей тренерской карьере. Наш клуб не прощается с ним, а лишь говорит "до свидания!" — говорится в сообщении "армейцев".

Ранее сообщалось, что Березуцкий присоединится к тренерскому штабу Виктора Гончаренко в "Краснодаре".

Василий Владимирович сегодня приехал на базу и перед тренировкой попрощался с командой pic.twitter.com/n5JoLBLKsf — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 14, 2021

Напомним, в составе ЦСКА защитник выступал на протяжении 17 сезонов. С клубом Березуцкий стал многократным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА.