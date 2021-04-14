Березуцкий попрощался с командой. ЦСКА подтвердил уход

Теги цска москвавасилий березуцкийкраснодар

Березуцкий попрощался с командой. ЦСКА подтвердил уходФото: Твиттер @pfc_cska 
На официальном сайте ЦСКА появилось подтверждение информации о том, что тренера Василий Березуцкий покидает команду. Специалист принял решение о смены работы самостоятельно.

"Желаем Василию Владимировичу успехов в дальнейшей тренерской карьере. Наш клуб не прощается с ним, а лишь говорит "до свидания!" — говорится в сообщении "армейцев".

Ранее сообщалось, что Березуцкий присоединится к тренерскому штабу Виктора Гончаренко в "Краснодаре".

Напомним, в составе ЦСКА защитник выступал на протяжении 17 сезонов. С клубом Березуцкий стал многократным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА.

Читать также: Василий Березуцкий покинет ЦСКА ради "Краснодара" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" подготовил для Агуэро контракт на два года

"Ювентус" подготовил для Агуэро контракт на два года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов