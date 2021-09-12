Березуцкий прокомментировал ничью с "Арсеналом"

Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями после ничейного результата в матче седьмого тура против тульского "Арсенала" (2:2).

"Игры после сборных всегда непростые. Тяжело быть довольным сегодняшним матчем. Игра разбилась на отрезки, где-то играли неплохо, где-то не очень. Пропустили два гола со стандартов, сказалась потеря концентрация", — сказал специалист.

ЦСКА на данный момент занимает шестое место в Ла Лиге, набрав 10 очков.

Также не пропустите: Петржела не верит в "Зенит" в Лиге чемпионов. | http://soccernews.ru