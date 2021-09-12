Березуцкий прокомментировал ничью с "Арсеналом"
Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен
Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями после ничейного результата в матче седьмого тура против тульского "Арсенала" (2:2).
"Игры после сборных всегда непростые. Тяжело быть довольным сегодняшним матчем. Игра разбилась на отрезки, где-то играли неплохо, где-то не очень. Пропустили два гола со стандартов, сказалась потеря концентрация", — сказал специалист.
ЦСКА на данный момент занимает шестое место в Ла Лиге, набрав 10 очков.
Также не пропустите: Петржела не верит в "Зенит" в Лиге чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Атлетико" на 99-й минуте вырвал победу в Барселоне
-
Березуцкий прокомментировал ничью с "Арсеналом"
-
Хавьер Тебас выразил недовольство финансовым контролем УЕФА
-
Черданцев прокомментировал слова Путина о лимите на легионеров в РПЛ
-
Петржела не верит в "Зенит" в Лиге чемпионов
-
ЦСКА не сумел обыграть "Арсенал" в седьмом туре РПЛ
-
"Интер" потерял очки в матче с "Сампдорией" в 3-м туре Серии А
-
"Барселона" теряет Брейтуэйта
-
Черданцев объяснил критику в сторону Карпина
-
Марио Фернандес может восстановиться раньше предположенных сроков
-
Пьянич поделился впечатлениями от игры с Роналду и Месси
-
"Барселона" вакцинировала почти всех своих спортсменов
-
Сауль остался разочарован своим дебютом за "Челси"
-
Тренер "Лейпцига" прокомментировал поражение от "Баварии"
-
Тухель рассказал о своем понимании "атакующего футбола"
-
Президент Ла Лиги высказался об уходе Месси и "Барселоны"
-
Ибрагимович высказался о том, что не выигрывал ЛЧ
-
"Барселона" следит за Тилемансом
-
Непомнящий высказался о трансферной политике ЦСКА
-
"Барселона" не имеет возможности продлить контракт Фати в одностороннем порядке