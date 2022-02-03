Березуцкий прокомментировал переход Чалова из ЦСКА в "Базель"

Фото инстаграм "Базеля"

Наставник московского ЦСКА Алексей Березуцкий поделился мыслями об уходе в аренду форварда Фёдора Чалова.

"Феде, наверное, просто нужно сменить обстановку. Это выигрышная, на мой взгляд, ситуация и для ЦСКА, и для него. Просто сменить обстановку психологическую. Думаю, у него всё должно великолепно пройти в Швейцарии", - сказал Березуцкий.

Напомним, что российского нападающего арендовал "Базель". Сделка не предусматривает опцию выкупа.

В текущем сезоне Чалов сыграл за ЦСКА 18 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 8,5 миллиона евро.

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