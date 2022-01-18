Березуцкий прокомментировал переход Медины в ЦСКА

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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о подписании парагвайского полузащитника Хесуса Медины.

"Новичков у нас давно не было. Хесус выступал в МЛС, у него довольно неплохая левая нога, скорость. Медина - достаточно универсальный футболист, может играть на позиции правого полузащитника, вингера, инсайда, а также слева или вторым нападающим.

Но основная позиция - правый полузащитник, причём с неплохим ударом, может исполнять стандарты. Ждём от него хорошей игры. Чемпионат России отличается от МЛС, но надеюсь, получится адаптироваться довольно быстро. Я с ним уже поговорил, неплохой парень, у нас других не бывает", - сказал Березуцкий.

Напомним, что 24-летний футболист присоединился к армейцам на правах свободного агента, заключив контракт до 2025 года.

Ранее Медина выступал за "Либертад" и "Нью-Йорк Сити".

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