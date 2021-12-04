Березуцкий прокомментировал победу ЦСКА над "Крыльями Советов"

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Наставник московского ЦСКА Алексей Березуцкий подвёл итоги матча 17-го тура РПЛ против "Крыльев Советов".

Армейцы выиграли в Самаре со счётом 1:0 благодаря голу Эмиля Бохинена на 75-й минуте.

"Не получился совершенно первый тайм. Первый опасный момент был у Эджуке, но после него соперник контролировал игру. Во втором тайме играли лучше, сильнее, чем самарцы. Да, результат не совсем логичный. Игра не устраивает меня и тренерский штаб, но победа есть победа", - сказал Березуцкий.

Благодаря победе ЦСКА поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, отставание от лидирующего "Зенита" - 10 очков.

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