Березуцкий прокомментировал победу ЦСКА над "Крыльями Советов"

Теги цска москвакрылья советовалексей березуцкий

Березуцкий прокомментировал победу ЦСКА над "Крыльями Советов"

Фото твиттер ЦСКА

Наставник московского ЦСКА Алексей Березуцкий подвёл итоги матча 17-го тура РПЛ против "Крыльев Советов".

Армейцы выиграли в Самаре со счётом 1:0 благодаря голу Эмиля Бохинена на 75-й минуте.

"Не получился совершенно первый тайм. Первый опасный момент был у Эджуке, но после него соперник контролировал игру. Во втором тайме играли лучше, сильнее, чем самарцы. Да, результат не совсем логичный. Игра не устраивает меня и тренерский штаб, но победа есть победа", - сказал Березуцкий.

Благодаря победе ЦСКА поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, отставание от лидирующего "Зенита" - 10 очков.

Не пропустите: ЦСКА интересуется защитником "Уфы". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду травмировал колено, празднуя гол в ворота "Арсенала"

Роналду травмировал колено, празднуя гол в ворота "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов