Березуцкий прокомментировал победу ЦСКА над "Крыльями Советов"
Фото твиттер ЦСКА
Наставник московского ЦСКА Алексей Березуцкий подвёл итоги матча 17-го тура РПЛ против "Крыльев Советов".
Армейцы выиграли в Самаре со счётом 1:0 благодаря голу Эмиля Бохинена на 75-й минуте.
"Не получился совершенно первый тайм. Первый опасный момент был у Эджуке, но после него соперник контролировал игру. Во втором тайме играли лучше, сильнее, чем самарцы. Да, результат не совсем логичный. Игра не устраивает меня и тренерский штаб, но победа есть победа", - сказал Березуцкий.
Благодаря победе ЦСКА поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, отставание от лидирующего "Зенита" - 10 очков.
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