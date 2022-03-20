Березуцкий прокомментировал победу над "Рубином"
Фото: инстаграм ЦСКА\Автор неизвестен
Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу над казанским "Рубином" (6:1) в матче 22-го тура РПЛ.
"Очень понравилось, что начали очень активно. Забили 2 быстрых гола. В РПЛ это часто меняет картину игры. Доволен, что ребята не сбавили обороты, особенно в первом тайме.
Чуть потеряли концентрацию после необязательного гола Кучаева, можно было обойтись без него. Во втором тайме играли более спокойно.
Обеспечили результат, а у "Рубина" было на одного игрока меньше", - сказал российский специалист.
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