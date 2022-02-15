Березуцкий рассказал о физических проблемах Дзагоева

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Наставник московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал состояние полузащитника Алана Дзагоева.

31-летний футболист в последний раз отыграл матч полностью в марте 2020 года.

"Дзагоев - легенда ЦСКА и лидер команды в любом случае. Даже когда он остаётся на скамейке. Он лидер в раздевалке. Я не хочу отвечать за него, но Алану тяжело играть больше 60 минут, надо это понимать, в тренерском штабе мы это знаем и из этого исходим. Хотя вполне вероятно, что это может измениться, например, в весенней части сезона. Это только из-за здоровья", - сказал Березуцкий.

В текущем сезоне Дзагоев сделал 3 ассиста в 17 матчах.

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