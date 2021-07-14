Березуцкий рассказал, в какой футбол будет играть его ЦСКА
Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен
Исполняющий обязанности главного тренера московского ЦСКА Алексей Березуцкий поделился планами о стиле игры, который будет исповедовать команда под его руководством.
"Мне нравится и "Аталанта" Гасперини, и "Реал" Зидана, и "Ливерпуль" Клоппа, и "Манчестер Сити" Гвардиолы. Я не шучу, они все мне нравятся, но мы будем стараться в тот футбол, в который должен играть ЦСКА. В футбол, в который нам позволяет играть подбор игроков, с учетом многих других нюансов. Естественно, мы будем стараться играть в атакующий футбол", — сказал Березуцкий YouTube каналу московского клуба.
Напомним, что Березуцкий был назначен на пост главного тренера в середине июня, после того, как Ивица Олич покинул стан "армейцев".
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