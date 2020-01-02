Березуцкий: "Родившись в голландской тюрьме, можно быстрее научиться играть в футбол, чем в России"

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Березуцкий: "Родившись в голландской тюрьме, можно быстрее научиться играть в футбол, чем в России"

Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о колоссальной разнице между системами подготовки футболистов в России и Нидерландах.

Напомним, что после завершения карьеры 37-летний футболист успел поработать в тренерском штабе голландского "Витесса".

"Нидерланды - страна маленькая, но молодёжь талантливую можно найти в любом возрасте. Те условия, в которые попадает голландская молодёжь, отличаются от тех, в которые попадает российская. Я не буду брать Москву и Краснодар, но если брать большинство российских регионов, то это, конечно, ужасные условия. И в Москве тоже не самые лучшие.

Я могу привести простой пример. Я там не был, но у нас была командная акция: мы ездили в тюрьму к людям. Там полноразмерное искусственное поле, на котором они могут тренироваться, играть. Иногда выросши и родившись там в тюрьме, можно быстрее научиться играть в футбол, чем у нас - в мороз, слякоть, не имея никакой инфраструктуры и возможности играть в футбол.

Если бы Мамаев и Кокорин попали туда, им бы точно было проще поддерживать свою физическую форму. В Нидерландах условия для детей во много раз лучше, чем у нас в России", - сказал Березуцкий.

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