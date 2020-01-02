Березуцкий: "Родившись в голландской тюрьме, можно быстрее научиться играть в футбол, чем в России"
Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о колоссальной разнице между системами подготовки футболистов в России и Нидерландах.
Напомним, что после завершения карьеры 37-летний футболист успел поработать в тренерском штабе голландского "Витесса".
"Нидерланды - страна маленькая, но молодёжь талантливую можно найти в любом возрасте. Те условия, в которые попадает голландская молодёжь, отличаются от тех, в которые попадает российская. Я не буду брать Москву и Краснодар, но если брать большинство российских регионов, то это, конечно, ужасные условия. И в Москве тоже не самые лучшие.
Я могу привести простой пример. Я там не был, но у нас была командная акция: мы ездили в тюрьму к людям. Там полноразмерное искусственное поле, на котором они могут тренироваться, играть. Иногда выросши и родившись там в тюрьме, можно быстрее научиться играть в футбол, чем у нас - в мороз, слякоть, не имея никакой инфраструктуры и возможности играть в футбол.
Если бы Мамаев и Кокорин попали туда, им бы точно было проще поддерживать свою физическую форму. В Нидерландах условия для детей во много раз лучше, чем у нас в России", - сказал Березуцкий.
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|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23