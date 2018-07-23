Березуцкий сделал заявление о завершении карьеры

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Березуцкий сделал заявление о завершении карьеры
Российский защитник Василий Березуцкий прокомментировал свое решение о завершении карьеры совместно с братом Алексеем.

"У нас с братом одинаковые медицинские показатели, общая генетика. Мы посовещались семьями и пришли к этому решению. Понимали, что дальше будет хуже и хуже. Ничего страшного, футбольная карьера рано или поздно заканчивается. Одно дело уйти в 29, другое – в 36. Жизнь продолжается. Сейчас ЦСКА переживает переходный период, но я буду приходить и поддерживать клуб всеми своими силами", - приводят слова Березуцкого российские СМИ.

36-летний Березуцкий выступал за ЦСКА с 2002 года, провел за клуб 530 матчей и забил 14 голов.

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