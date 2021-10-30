Березуцкий высказался о поражении ЦСКА от "Рубина"

Теги цска москварубиналексей березуцкий

Березуцкий высказался о поражении ЦСКА от "Рубина"

Фото твиттер ЦСКА

Наставник московского ЦСКА Алексей Березуцкий подвёл итоги матча 13-го тура РПЛ против казанского "Рубина".

Армейцы проиграли со счётом 0:1, пропустив единственный гол на 91-й минуте, и прервали серию без поражений, длившуюся с 26 августа.

"Достаточно неплохая игра с нашей стороны. Если не брать последние минуты матча, то мы чуть-чуть были ближе к победе. Но пропустили в концовке, это неприятно. Что делать, такое случается", - сказал Березуцкий.

ЦСКА идёт на третьем месте в таблице РПЛ, но по итогам тура конкуренты могут обойти столичную команду.

Не пропустите: Вагнер Лав отреагировал на новость о желании вернуться в ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов