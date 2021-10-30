Березуцкий высказался о поражении ЦСКА от "Рубина"
Фото твиттер ЦСКА
Наставник московского ЦСКА Алексей Березуцкий подвёл итоги матча 13-го тура РПЛ против казанского "Рубина".
Армейцы проиграли со счётом 0:1, пропустив единственный гол на 91-й минуте, и прервали серию без поражений, длившуюся с 26 августа.
"Достаточно неплохая игра с нашей стороны. Если не брать последние минуты матча, то мы чуть-чуть были ближе к победе. Но пропустили в концовке, это неприятно. Что делать, такое случается", - сказал Березуцкий.
ЦСКА идёт на третьем месте в таблице РПЛ, но по итогам тура конкуренты могут обойти столичную команду.
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