Березуцкий высказался о поражении ЦСКА от "Зенита"

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Березуцкий высказался о поражении ЦСКА от "Зенита"

Фото твиттер ЦСКА

Наставник московского ЦСКА Алексей Березуцкий поделился мыслями после проигранного матча 16-го тура РПЛ против "Зенита" (0:2).

"Обидное поражение. В обоих таймах играли неплохо, но пропустили дважды. "Зенит" был лучше в реализации. Судейство было хорошее. Были вопросы по мелким решениям, но это не является существенным. Но я не видел все эти моменты по телевизору, хотя есть у меня предположения, что всё было нормально", - сказал Березуцкий.

"Зенит" лидирует в РПЛ по итогам 16 туров, а ЦСКА идёт на шестом месте.

Примечательно, что армейцы не выиграли у питерской команды ни одного из семи последних матчей.

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