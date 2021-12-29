Березуцкий высказался о возможном назначении Николича в ЦСКА

Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал слухи о возможном назначении на его пост экс-наставника "Локомотива" Марко Николича.

– Пишут, что Николич может возглавить ЦСКА. Руководство клуба вам об этом сообщало?

– Я спокойно отдыхаю, об этом ничего не слышал, – сказал Березуцкий.

Ранее сообщалось, что сербский тренер уже договорился с армейцами о личном контракте и возглавит команду уже в январе.

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