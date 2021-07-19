Березуцкий высказался о возможном уходе Влашича из ЦСКА

Фото: инстаграм Влашича/Автор неизвестен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий во время онлайн-встречи с болельщиками поделился мнением возможном уходе из московского клуба хавбека сборной Хорватии Николы Влашича.

"Любой тренер ждет пополнения состава. Но игроки могут как прийти, так и уйти — надо быть готовыми ко всему. Пока трансферное окно отрыто, может произойти все, что угодно.

Все знают ситуацию вокруг Николы. Он не раз говорил, что хочет начать играть на более высоком уровне. Это совершенно нормально. Но Влашич и его окружение должны понимать, что за его трансфер надо заплатить. Влашич стоит денег и не маленьких. Но даже в этих условиях Никола остается профессионалом. Клуб готов к его уходу", — цитирует Березуцкого Sport24.

В прошедшем сезоне хорват сыграл 26 матчей за ЦСКА в РПЛ, в которых забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.

Ранее СМИ активно писали об интересе к Влашичу со стороны "Милана".

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