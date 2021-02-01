Берг назвал самого серьёзного соперника в РПЛ

Форвард "Краснодара" Маркус Берг рассказал, кого из соперников по чемпионату России он считает наиболее серьёзным.

"Во-первых, "Зенит". Сильная команда с мощными финансами и отличными игроками, они много лет на высоком уровне. Во-вторых, московские клубы. Но в РПЛ бывает сложно и против маленьких команд: они садятся в оборону, вяжут игру нападающих, играют персонально, матчи против них даже бывают сложнее" - сказал Берг.

По итогам 19 туров "Краснодар" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.

Также стоит отметить, что питерская команда становилась чемпионом России в двух последних сезонах.

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