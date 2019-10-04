Берг недоволен судейством в матче с "Хетафе"

Форвард "Краснодара" Маркус Берг после матча второго тура группового этапа Лиги Европы против "Хетафе" высказался о работе главного арбитра встречи Ивана Бебека.

"Много разных вещей на поле происходило, мы изучали "Хетафе" и знали, что они действуют грубо и жёстко, так и произошло. Это часть футбола, а главный арбитр должен такое регулировать. Сегодня он не свистел в нашу сторону, пенальти за их нарушения не давал", - сказал Берг.

Напомним, что "Краснодар" проиграл "Хетафе" со счётом 1:2 и по итогам двух туров занимает последнее место в своей группе ЛЕ.

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