Берг прокомментировал своё будущее в "Краснодаре"

Форвард "Краснодара" Маркус Берг признался, что пока не знает, останется ли он в клубе или покинет его.

"Продление истекающего контракта? Я пока ничего не подписывал, но посмотрим. Ещё есть время. Всё зависит от "Краснодара". Я - профессионал. Пока есть контракт, буду соблюдать все его условия. Мне здесь нравится. Уверен, что могу принести пользу команде. Но, повторю - всё зависит от руководства. Если что, варианты у меня есть, я не нервничаю. Думаю, в ближайшие недели всё станет ясно. Слухов всегда много, особенно в такое время. Никто не знает, что будет дальше, все что-то предполагают", - сказал 33-летний швед.

Берг выступает за "Краснодар" с прошлого лета, сыграл 26 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

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