Берг прокомментировал своё будущее в "Краснодаре"

Теги краснодармаркус берг

Берг прокомментировал своё будущее в "Краснодаре"

Форвард "Краснодара" Маркус Берг признался, что пока не знает, останется ли он в клубе или покинет его.

"Продление истекающего контракта? Я пока ничего не подписывал, но посмотрим. Ещё есть время. Всё зависит от "Краснодара". Я - профессионал. Пока есть контракт, буду соблюдать все его условия. Мне здесь нравится. Уверен, что могу принести пользу команде. Но, повторю - всё зависит от руководства. Если что, варианты у меня есть, я не нервничаю. Думаю, в ближайшие недели всё станет ясно. Слухов всегда много, особенно в такое время. Никто не знает, что будет дальше, все что-то предполагают", - сказал 33-летний швед.

Берг выступает за "Краснодар" с прошлого лета, сыграл 26 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите: В "Краснодаре" не выявлено ни одного больного коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

У ЦСКА могут появиться зарубежные спонсоры

У ЦСКА могут появиться зарубежные спонсоры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов