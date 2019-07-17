Берг прокомментировал свой переход в "Краснодар"

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Берг прокомментировал свой переход в "Краснодар"

Шведский новичок "Краснодара" Маркус Берг объяснил свой выбор в пользу российского клуба.

"Мы хотим пройти в групповой этап Лиги Чемпионов, хотим занять в российском чемпионате место выше, чем раньше. Перед началом сезона команда потеряла некоторых важных игроков, жаль. Но "Краснодар" по-прежнему выглядит достаточно сильным: здесь собраны классные футболисты и хорошие тренеры. Так что у нас неплохие шансы добиться результатов. Это и стало главной причиной моего перехода", - сказал 32-летний футболист.

Напомним, что Берг присоединился к "быкам" на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2020 года.

По некоторым данным, зарплата опытного нападающего в "Краснодаре" составит 1,9 миллиона евро за сезон.

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