Берг прокомментировал свой переход в "Краснодар"
Шведский новичок "Краснодара" Маркус Берг объяснил свой выбор в пользу российского клуба.
"Мы хотим пройти в групповой этап Лиги Чемпионов, хотим занять в российском чемпионате место выше, чем раньше. Перед началом сезона команда потеряла некоторых важных игроков, жаль. Но "Краснодар" по-прежнему выглядит достаточно сильным: здесь собраны классные футболисты и хорошие тренеры. Так что у нас неплохие шансы добиться результатов. Это и стало главной причиной моего перехода", - сказал 32-летний футболист.
Напомним, что Берг присоединился к "быкам" на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2020 года.
По некоторым данным, зарплата опытного нападающего в "Краснодаре" составит 1,9 миллиона евро за сезон.
Не пропустите: "Краснодар" нацелился на экс-защитника "Барселоны". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Динамо" объявило о переходе экс-хавбека "Краснодара"
-
Форвард "Эвертона" отказался переходить в ЦСКА
-
"Манчестер Юнайтед" разгромил клуб Чемпионшипа в товарищеском матче
-
Черышев рассказал, как проходит восстановление после травмы колена
-
1
"Челси" презентовал новую форму с российским триколором
-
"Вест Хэм" купил французского нападающего, установив клубный рекорд
-
"Арсенал" близок к приобретению лучшего бомбардира Кубка Америки-2019
-
Берг прокомментировал свой переход в "Краснодар"
-
2
Неймар сделал комплимент Месси
-
"Зенит" дозаявил 9 игроков для участия в РПЛ
-
Райола: "Слухи о де Лигте в "Барселоне" - полная чушь"
-
СМИ узнали, сколько "Атлетико" заплатит за Триппьера
-
Дани Алвес определился с приоритетным местом продолжения карьеры
-
"Сочи" усилится ещё одним экс-игроком "Зенита"
-
2
"Реал" намерен отказаться от покупки Погба: названа причина
-
В колонии опровергли, что Кокорин и Мамаев играли в футбол
-
Ибрагимович сделал очередной эффектный трюк
-
"Спартак" и "Ростов" ведут переговоры о трёх трансферах
-
Официально: Стив Брюс - новый главный тренер "Ньюкасла"
-
В сети появилось видео с Кокориным и Мамаевым, играющими в футбол в колонии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Крылья Советов
|1
|3
|2
|Урал
|1
|3
|3
|Ростов
|1
|3
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|1
|3
|5
|Ахмат
|1
|3
|6
|Спартак Москва
|1
|3
|7
|Арсенал Тула
|1
|1
|8
|Динамо Москва
|1
|1
|9
|Локомотив Москва
|1
|1
|10
|Рубин
|1
|1
|11
|Уфа
|1
|0
|12
|Оренбург
|1
|0
|13
|Тамбов
|1
|0
|14
|Краснодар
|1
|0
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|1
|0
|16
|ЦСКА Москва
|1
|0