Бергкамп введен в Зал славы АПЛ

Фото: инстаграм Бергкампа/Автор неизвестен

Экс-нападающий лондонского "Арсенала" Деннис Бергкамп стал шестым игроков, попавшим в Зал славы АПЛ.

Голландец провел 315 матчей в АПЛ, в которых сумел забить 87 голов и отдал 94 голевые передачи. Вместе с "Арсеналом" он завоевал 3 чемпионских титула.

Напомним, что Бергкамп перешел в "Арсенал" из "Интера" в 1995 году. В 2006 году он завершил свою игровую карьеру.

Ранее в Зал славы АПЛ вошли Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Фрэнк Лэмпард и Рой Кин.

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