Бергкамп введен в Зал славы АПЛ
Фото: инстаграм Бергкампа/Автор неизвестен
Экс-нападающий лондонского "Арсенала" Деннис Бергкамп стал шестым игроков, попавшим в Зал славы АПЛ.
Голландец провел 315 матчей в АПЛ, в которых сумел забить 87 голов и отдал 94 голевые передачи. Вместе с "Арсеналом" он завоевал 3 чемпионских титула.
Напомним, что Бергкамп перешел в "Арсенал" из "Интера" в 1995 году. В 2006 году он завершил свою игровую карьеру.
Ранее в Зал славы АПЛ вошли Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Фрэнк Лэмпард и Рой Кин.
Также не пропустите: Агент Вендела высказался о будущем игрока. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Лапорта определился с кандидатом на пост главного тренера "Барселоны"
-
Малком стал лучшим игроком сезона в РПЛ по важному статистическому показателю
-
Юрий Семин поделился мнением о будущем Хвичи
-
ЦСКА предложил новый контракт Дзагоеву
-
Стал известен расширенный список игроков сборной Финляндии на Евро-2020
Лента новостей
-
Ари высказался о будущем клубе
-
"Милан" может подписать Оливье Жиру
-
1
Лапорта определился с кандидатом на пост главного тренера "Барселоны"
-
Малком стал лучшим игроком сезона в РПЛ по важному статистическому показателю
-
Юрий Семин поделился мнением о будущем Хвичи
-
ЦСКА предложил новый контракт Дзагоеву
-
Стал известен расширенный список игроков сборной Финляндии на Евро-2020
-
Бергкамп введен в Зал славы АПЛ
-
Агент Вендела высказаался о будущем игрока
-
Стало известно, когда "Урал" выйдет из отпуска
-
"Уфа" планирует подписать сразу несколько игроков
-
Николич совсем скоро подпишет новый контракт с "Локомотивом"
-
ЦСКА предложит новый контракт Васину
-
Тедеско может возглавить "Фиорентину"
-
"Газпром" стал спонсоров двух чемпионатов Европы и продлил контракт по Лиге Чемпионов
-
Кейн хочет перейти в "Манчестер Сити"
-
Джерардо Сеоане возглавил "Байер"
-
Собянин прокомментировал слухи о переезде "Локомотива" в "Лужники"
-
Кокорин может перейти в "Кальяри"
-
Сборная Германии объявила заявку на Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18