Бергвейн определился с новым клубом
Вингер ПСВ Стивен Бергвейн может перебраться в Германию.
Как сообщает ESPN, 21-летний голландец, несмотря на интерес клубов АПЛ, хочет перебраться в "Баварию". Ранее сообщалось, что подписать игрока желают "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".
Контракт Бергвейна с ПСВ рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.
В прошлом сезоне на счету Бергвейна 15 забитых мячей и 13 результативных передач в 41 игре.
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