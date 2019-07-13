Бергвейн определился с новым клубом

Вингер ПСВ Стивен Бергвейн может перебраться в Германию.

Как сообщает ESPN, 21-летний голландец, несмотря на интерес клубов АПЛ, хочет перебраться в "Баварию". Ранее сообщалось, что подписать игрока желают "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

Контракт Бергвейна с ПСВ рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Бергвейна 15 забитых мячей и 13 результативных передач в 41 игре.

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