Бериццо может возглавить "Атлетик"

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Бериццо может возглавить "Атлетик"

"Атлетик" ближайшим летом отправит в отставку главного тренера команды Хосе Анхеля Сиганду.

Как сообщает AS, клуб из Бильбао рассматривает на пост наставника двух кандидатов - экс-рулевого дортмундской "Боруссии" Томаса Тухеля и Эдуардо Бериццо, уволенного по ходу нынешнего сезона из "Севильи".

Напомним, что у 48-летнего Бериццо в прошлом году был диагностирован рак простаты, однако он уже излечился от болезни. | http://soccernews.ru

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