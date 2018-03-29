Бериццо может возглавить "Атлетик"

"Атлетик" ближайшим летом отправит в отставку главного тренера команды Хосе Анхеля Сиганду.

Как сообщает AS, клуб из Бильбао рассматривает на пост наставника двух кандидатов - экс-рулевого дортмундской "Боруссии" Томаса Тухеля и Эдуардо Бериццо, уволенного по ходу нынешнего сезона из "Севильи".

Напомним, что у 48-летнего Бериццо в прошлом году был диагностирован рак простаты, однако он уже излечился от болезни. | http://soccernews.ru