Бериццо: "Надо обыграть "Спартак"

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Бериццо: "Надо обыграть "Спартак"

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериццо высказался в преддверии матча четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Спартака".

"Надо обыграть "Спартак". И не обязательно со счётом 5:1. Хватит жить прошлым. Надо контролировать игру, владеть мячом, избежать ошибок в обороне. "Спартак" отлично действует на контратаках, великолепно использует качества своих скоростных футболистов. Мы это и раньше знали, но, к сожалению, ошибались. Однако сейчас уже другой матч. Наш план такой же - завладеть мячом и доминировать. Многое зависит от удачи. Если бы в Москве использовали свои шансы, счёт стал бы 2:1 в нашу пользу, всё могло пойти по-другому" - сказал Бериццо.

Напомним, что матч "Севилья" - "Спартак" состоится в среду в 22:45 по московскому времени. 

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