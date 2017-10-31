Бериццо: "Нам нет разницы, как будет играть "Спартак"

Главный тренер испанской "Севильи" Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды в рамках группового этапа Лиги Чемпионов против московского "Спартака".

"Надо выиграть у "Спартака" крупно. Мы не можем жить в прошлом, но реванш важен. Мы будем атаковать, использовать контроль мяча, брать ответственность на себя. Да, "Спартак" хорошо действует на контратаках, но нам важно играть в свой футбол и забить как можно больше мячей. Мы играем в свою игру, нам нет разницы, с какой тактикой сыграет "Спартак". Для нас это будет решающий матч, после которого мы будем смотреть в будущее", - цитирует наставника испанского клуба чемпионат.com.

Напомним, Кафельников дал прогноз на матч "Севилья" - "Спартак". | soccernews.ru