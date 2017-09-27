Бериццо: "Нас ждёт сложный выезд в Россию на игру со "Спартаком"

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериццо пообщался с журналистами после победы над "Марибором" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов (3:0).

"Это была убедительная победа, мы хорошо контролировали мяч, в нужные моменты прибавляли в движении, и благодаря этому, добились нужного результата. Мы заслуженно выиграли матч.

Теперь нам предстоит сыграть со "Спартаком". Нас ждёт сложный выезд в Россию, а потом домашняя игра. Эти два матча очень важны", - отметил он.

Игра "Спартак" - "Севилья" пройдет 17 октября. | http://soccernews.ru