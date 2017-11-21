Бериццо поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем"

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериццо высказался в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

"Учитывая игровой стиль "Ливерпуля", его быстрые перемещения по полю, мы должны очень аккуратно, чётко и умно распоряжаться мячом" - цитирует Бериццо официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Севилья" - "Ливерпуль" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru