Бериццо: "Спартак" меня не удивил"
Главный тренер испанской "Севильи" Эдуардо Бериццо высказался о поражении своей команды от московского "Спартака" в матче группового этапа Лиги Чемпионов.
"Спартак" меня не удивил. Так получилось, что мы вели игру, а "Спартак" провел шесть контратак. В шести таких атаках они забили пять мячей. Нам остается не вешать нос и готовиться к дальнейшим встречам", - цитирует 47-летнего специалиста sports.ru.
Напомним, Мутко прокомментировал победу "Спартака" над "Севильей". | soccernews.ru
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