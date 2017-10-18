Бериццо: "Спартак" меня не удивил"

Главный тренер испанской "Севильи" Эдуардо Бериццо высказался о поражении своей команды от московского "Спартака" в матче группового этапа Лиги Чемпионов.

"Спартак" меня не удивил. Так получилось, что мы вели игру, а "Спартак" провел шесть контратак. В шести таких атаках они забили пять мячей. Нам остается не вешать нос и готовиться к дальнейшим встречам", - цитирует 47-летнего специалиста sports.ru.

Напомним, Мутко прокомментировал победу "Спартака" над "Севильей". | soccernews.ru