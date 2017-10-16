Бериццо: "Спартак" - очень скоростная команда"

Главный тренер испанской "Севильи" Эдуардо Бериццо дал характеристику сопернику своей команды по завтрашнему матчу Лиги Чемпионов, в котором его команда на выезде сыграет против московского "Спартака".

"Спартак" - это очень скоростная команда. Любят играть вертикальными атаками. Полузащита в лице Фернандо и Глушакова тоже представляет серьезную силу. Нам надо аккуратно завтра играть, чтобы не получить удар от "Спартака". Нужно не терять мяч в простых ситуациях и играть в точный пас", - цитирует наставника "Севильи" чемпионат.com.

Напомним, Нигматуллин высказался о предстоящем матче "Спартака" против "Севильи".