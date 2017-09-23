Бериццо стал первым тренером в истории "Севильи", который не проиграл в восьми стартовых матчах

Наставник "Севильи" Эдуардо Бериццо выдал лучший старт среди всех тренеров андалусийской команды.

Как сообщает Opta, 47-летний аргентинский специалист стал первым рулевым в истории "Севильи", который не проиграл в восьми стартовых матчах.

После назначения Бериццо на пост главного тренера "Севилья" шесть раз побеждала и дважды играла вничью.



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