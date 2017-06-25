Бериццо: "У руля "Севильи" хочу побеждать в каждом матче"

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Бериццо: "У руля "Севильи" хочу побеждать в каждом матче"

Новый главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериццо рассказал об игровой философии, которую он намерен привить андалусийской команде.

"Хочу побеждать в каждом матче. Это то, что отличает такие команды как "Севилья" от других команд. В моих планах контролировать мяч и таким образом оказывать влияние на ход игры, всё время как это только возможно. Мне нравится контролировать мяч, направлять атаки, проводить атаку за атакой. Для этого нам необходимо быстро возвращать мяч и иметь хорошую защиту. Для того, чтобы хорошо атаковать необходимо уметь хорошо защищаться" - цитирует Бериццо Marca.

Напомним, что 47-летний аргентинский специалист перебрался в "Севилью" из "Сельты".

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