Бериццо: "В "Спартаке" - много таких сильных игроков, как Промес"

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Бериццо: "В "Спартаке" - много таких сильных игроков, как Промес"Главный тренер испанской "Севильи" Эдуардо Бериццо оценил уровень игроков московского "Спартака", против которого его команда сыграет завтра в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

"Промес - сильный игрок, очень техничный. В "Спартаке" - много таких футболистов, которые могут решить эпизод один в один. Поэтому мы будем аккуратны. Наше правило - выйти на поле и играть, атаковать", - цитирует наставника испанского клуба чемпионат.com.

Напомним, Бериццо высказался о предстоящем матче "Севильи" против "Спартака". | soccernews.ru

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