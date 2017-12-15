Бериццо вернулся к работе

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериццо возвращается к работе, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня 48-летний специалист прибыл на базу андалусийцев, встретился с руководителями клуба и даже провёл тактическое занятие для футболистов.

А теперь стало известно, что Бериццо руководит своей командой на скамейке запасных во время матча 16-го тура Примеры против "Леванте", который идёт в эти минуты.

Напомним, что аргентинский наставник в конце ноября перенёс успешную операцию в связи с раком простаты.

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