Бериццо: "Я более чем доволен победой над "Спартаком"

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериццо поделился эмоциями после матча четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Спартака".

"Я более чем доволен победой и игрой, которую показали мои игроки. Даже несмотря на финальный отрезок, в котором нам пришлось неожиданно тяжело. Пожалуй, в первые 70 минут матча "Севилья" показала лучший футбол за всё время, что я руковожу командой. Особенно с учётом важности встречи. Считаю, что мы заслуживали вести 3:0, наиграли на этот счёт, и тогда всё было бы спокойно. Но в итоге пришлось понервничать. В целом же хочу отметить отличный темп, в котором действовали мои ребята, давление. Теперь нам нужно успешно провести два оставшихся матча. Одной победы должно хватить для выхода в плей-офф, но пока она не достигнута, говорить об этом нет смысла. Нужно готовиться, выходить на поле и побеждать. Всё зависит от нас" - сказал Бериццо.

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