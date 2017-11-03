Бериццо: "Я еду к "Барселоне" с мыслью о победе"

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от матча 11-го тура испанской Примеры против "Барселоны".

"Любой матч можно выиграть. Очевидно, что нам предстоит сыграть с сильным соперником на его стадионе, но исходя из своего личного опыта, я всегда еду на такие встречи с мыслью о победе. Я хочу видеть "Севилью", доминирующую на поле, а не наоборот. Мы должны потратить много сил и энергии, чтобы создать условия, в которых "Барселона" будет чувствовать себя некомфортно. В противном случае мы будем далеки от победы" - приводит слова Бериццо El Mundo Deportivo.

Напомним, что матч "Барселона" – "Севилья" состоится в субботу в 22:45 по московскому времени.

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