Бериша: "Против "Спартака" нужно было играть быстрее"

Полузащитник грозненского "Ахмата" Бернард Бериша высказался о поражении своей команды в матче 13-го тура РФПЛ от московского "Спартака".

"Думаю, нам нужно было играть немного быстрее. Мы играли во втором тайме лучше, чем в первом. Нужно забыть этот матч, работать и готовиться к следующей игре. Сложно сказать, почему мы уже несколько раз сразу пропускаем, как только забиваем. Нам нужно работать и сохранять концентрацию", - цитирует 25-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, "Спартак" обыграл "Ахмат" со счетом 2:1. | soccernews.ru