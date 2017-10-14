Бериша: "Против "Спартака" нужно было играть быстрее"

Теги бернард беришаахматспартак москва

Бериша: "Против "Спартака" нужно было играть быстрее"Полузащитник грозненского "Ахмата" Бернард Бериша высказался о поражении своей команды в матче 13-го тура РФПЛ от московского "Спартака".

"Думаю, нам нужно было играть немного быстрее. Мы играли во втором тайме лучше, чем в первом. Нужно забыть этот матч, работать и готовиться к следующей игре. Сложно сказать, почему мы уже несколько раз сразу пропускаем, как только забиваем. Нам нужно работать и сохранять концентрацию", - цитирует 25-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, "Спартак" обыграл "Ахмат" со счетом 2:1. | soccernews.ru

комментарии
Евгений

Дело не в скорости, а отсутствии командной игры и точности, плюс детские ошибки в обороне! Кто лучше использовал ошибки соперника, тот и победил. Спартак владел преимуществом, за счёт невразумительной игры Ахмата, но за преимущество очки не начисляют. То-то и оно! Очки начисляют за победные голы, а с голами у Ахмата возникли большие сложности. Ахмат ПРОВАЛИЛ игру и, притом, ещё до игры СДАЛСЯ! Игра это ЧЁТКО показала! Ахмату надо было не забывать об обороне, а уж только потом ловить соперника на контратаке! Бегут забивать, а в защиту не успевают - делают детские ошибки и привозят себе голы на ровном месте. Два гола игроки Ахмата ПРИВЕЗЛИ сами себе, а потом удивляются почему ПРОИГРАЛИ! А потому и проиграли, что партачили в защите и уверенность их, в своих силах, куда то РЕЗКО испарилась в этой игре. Первые три тура Ахмат в обороне сыграл просто здорово, а потом, как отрезало, РАСКИСЛИ и провалили пять игр и эту со Спартаком. Как Кононов готовил команду??? Не понятно! Следовательно: - Надо собраться и укрепить оборону с прицелом на атаку и тогда победы ПРИДУТ! Что и требовалось ДОКАЗАТЬ! Как недавно сыграл Анжи против Спартака на выезде и как сыграл Ахмат дома против Спартака, это - земля и небо! Спартак на победу тоже не наиграл, но Ахмат помог сопернику забить детские мячи в свои ворота. И как результат самая ПЛОХАЯ игра в туре, а может быть, и всего сезона у Ахмата. Так тренировать и готовить команду НЕЛЬЗЯ! Ведь показали же игроки Ахмата, в первых трёх турах, что играть умеют. А эту игру ПРОВАЛИЛИ по игре и по голам. Но даже при таком игровом безобразии Ахмат мог сгонять НИЧЕЙКУ, но не захотели и в итоге - ПРОИГРАЛИ!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В Санкт-Петербург спустя полгода: "Арсенал" едет в гости к "Зениту"

В Санкт-Петербург спустя полгода: "Арсенал" едет в гости к "Зениту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Локомотив Москва 12 26
3 ЦСКА Москва 13 24
4 Краснодар 13 21
5 Спартак Москва 13 20
6 Урал 13 19
7 Ахмат 13 17
8 Ростов 12 16
9 Амкар 12 14
10 Уфа 12 14
11 Рубин 12 14
12 Арсенал Тула 12 14
13 Динамо Москва 13 13
14 Тосно 12 12
15 СКА Хабаровск 13 11
16 Анжи 13 9
Полная таблица

топ-5 тегов