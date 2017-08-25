Берк перешел в "Вест Бромвич" за 15 миллионов евро

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Берк перешел в "Вест Бромвич" за 15 миллионов евро

"Вест Бромвич" объявил о переходе шотландского полузащитника "РБ Лейпциг" Оливера Берка, сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с "дроздами" контракт до лета 2022 года.

20-летний Берк выступал за "Лейпциг" с 2016 года, провел за клуб 25 матчей и забил 1 гол. Ранее играл за "Ноттингем Форест" и "Брэдфорд". За сборную Шотландии сыграл 5 матчей.Ориентировочная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.

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