Берковский прокомментировал свой переход в "Локомотив"

Новичок московского "Локомотива" Илья Берковский поделился эмоциями в связи с переходом в столичный клуб.

"Сегодня очень радостный день в моей жизни. Переход в "Локомотив" - это возможность играть в настоящем топ-клубе. Я давно слежу за командой, а в этом году, когда переехал в Москву, ходил на матчи "Локо" в Лиге Чемпионов. Я понимаю, что меня ждёт много работы, всё только начинается и многое ещё нужно доказать, чтобы выйти на поле в футболке "Локомотива". Но я точно знаю, что сделаю всё возможное, чтобы это случилось, и постараюсь принести пользу своей новой команде!" - сказал Берковский.

Сумма трансфера составила 0,5 миллиона евро. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

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