Берлускони доволен трансферной кампанией "Милана"

Экс-владелец "Милана" Сильвио Берлускони высказался об активности своего бывшего клуба на трансферном рынке текущим летом.

"Я был уверен, что будут серьёзные инвестиции. Сейчас все видят, что они превосходят даже самые оптимистичные ожидания. Конечно, это не гарантия успеха. Секрет футбола в химии, которая должна связать игроков, тренеров и клуб" - сказал 80-летний функционер.

Напомним, что Берлускони владел "Миланом" более 30 лет, а в апреле нынешнего года продал клуб китайским инвесторам за 740 миллионов евро.

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