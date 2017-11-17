Берлускони: "Если Анчелотти назначат главным тренером сборной, это будет правильно"

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Берлускони: "Если Анчелотти назначат главным тренером сборной, это будет правильно"Бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони считает, что новым наставником сборной Италии должен стать Карло Анчелотти.

"Если Анчелотти назначат главным тренером сборной, это будет правильно. Наш футбол сейчас не в лучшем состоянии, и неудача в отборе на чемпионат мира - серьезный удар по стране. Я разочарован, что Италии не будет на турнире в России. Должны вернуться в нужное русло и пригласить тренера с международным опытом", - сказал он. 

Читайте: Анчелотти готов возглавить сборную Италии | http://soccernews.ru

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