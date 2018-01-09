Берлускони исключил возвращение в "Милан"

Бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони дал понять, что его возвращение в клуб невозможно.

"Не хочу, чтобы у кого-то были напрасные надежды. Я не вернусь в "Милан". Мне было больно продавать клуб, но это было окончательное и необходимое решение. "Милан" навсегда останется в моём сердце" - цитирует Берлускони Football Italia.

Напомним, что "Милан" был продан китайско-американскому холдингу в апреле прошлого года, после чего клуб купил более 10 новых игроков, однако результаты команды в этом сезоне только ухудшились, а проблемы с ФФП грозят "россонери" исключением из еврокубков.

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