Берлускони недоволен работой нынешнего руководства "Милана"

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Берлускони недоволен работой нынешнего руководства "Милана"Бывший президент "Милана" Сильвио Берлускони недоволен работой нынешнего руководства клуба. 

"Не помню, чтобы какой-либо серьезный клуб подписывал летом 11 новичков. С такими деньгами "Милан" не мог купить топ-футболистов? Объясните мне, как можно оставлять на скамейке Сусо и Бонавентуру? Это очень сильные футболисты. "Милан" назначил капитаном Бонуччи, который долгое время выступал за "Ювентус". А как же Монтоливо?" - отметил он.

Читайте: Берлускони доволен трансферной кампанией "Милана"  | http://soccernews.ru

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