Берлускони недоволен работой нынешнего руководства "Милана"

Бывший президент "Милана" Сильвио Берлускони недоволен работой нынешнего руководства клуба.

"Не помню, чтобы какой-либо серьезный клуб подписывал летом 11 новичков. С такими деньгами "Милан" не мог купить топ-футболистов? Объясните мне, как можно оставлять на скамейке Сусо и Бонавентуру? Это очень сильные футболисты. "Милан" назначил капитаном Бонуччи, который долгое время выступал за "Ювентус". А как же Монтоливо?" - отметил он.

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