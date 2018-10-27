Берлускони поделился мнением об игре "Милана"

Бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони поделился мнением об игре "россонери" в текущем сезоне.

"Я остаюсь болельщиком "Милана", поэтому мне больно смотреть на такую игру команды. Я разочарован. В действиях "Милана" нет эффективности, они очень мало бьют по воротам. Увольнение Гаттузо? Пусть сами решают, не хочу вмешиваться" - приводит слова Берлускони Football Italia.

82-летний политик являлся владельцем "Милана" с 1986 по 2017 год - за этот период команда выиграла 29 трофеев.

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