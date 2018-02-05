Берлускони раскритиковал новое руководство "Милана"

Бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони раскритиковал методы работы нового руководителя россонери Ли Йонхона.

"Ему нужна замена здесь, в Италии. В своё время я совсем иначе исполнял роль президента, всегда был близок к команде и футболистам. Я звонил игрокам среди недели, если кто-то получал травму, чтобы они знали о моей поддержке. В субботу перед матчем общался с футболистами о соперниках и грядущей игре.

К сожалению, теперь нет возможности вернуться в "Милан" ни у меня, ни у моих детей, друзей и болельщиков. Решение продать клуб было горьким, но оно было принято", - сказал он.

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