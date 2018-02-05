Берлускони раскритиковал новое руководство "Милана"

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Берлускони раскритиковал новое руководство "Милана"Бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони раскритиковал методы работы нового руководителя россонери Ли Йонхона. 

"Ему нужна замена здесь, в Италии. В своё время я совсем иначе исполнял роль президента, всегда был близок к команде и футболистам. Я звонил игрокам среди недели, если кто-то получал травму, чтобы они знали о моей поддержке. В субботу перед матчем общался с футболистами о соперниках и грядущей игре. 

К сожалению, теперь нет возможности вернуться в "Милан" ни у меня, ни у моих детей, друзей и болельщиков. Решение продать клуб было горьким, но оно было принято", - сказал он.

Читайте: "Милан" поделил очки с "Удинезе", "Фиорентина", "Аталанта" и "Кальяри" одержали победы | http://soccernews.ru

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