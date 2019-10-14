Берлускони рассказал, как вернуть "Милан" на топ-уровень

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Берлускони рассказал, как вернуть "Милан" на топ-уровень

Экс-владелец "Милана" Сильвио Берлускони озвучил рецепт возвращения "россонери" на былой уровень.

"Как привести "Милан" к былому величию? Всё просто и сложно одновременно – верните клуб мне", - цитирует 83-летнего Берлускони Football Italia.

Бывший политик владел "Миланом" на протяжении 31 года (1986-2017) и за этот период команда выиграла 29 трофеев.

В текущем сезоне "россонери" занимают только 10-е место в турнирной таблице Серии А после семи сыгранных матчей.

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